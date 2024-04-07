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Bild рассказала об изобретении энтузиастом из Лейпцига пива на березовом соке

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Фото: РИА Новости/Виктор Драчев
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Пивовар из Лейпцига Себастьян Рикер создал новый сорт пива на основе березового сока, сообщает 6 апреля немецкая газета Bild.

Сорт алкогольного напитка на березовом соке получил название Birkenzauber — «Березовая магия». По словам создателя, вкус пива отличается сладковатым привкусом, акцентированным нотками крыжовника, винограда и цитрусовых.

Рикер отметил, что этот сорт пива — идеальный аперитив в сезон спаржи, который длится с апреля по июнь. Помимо березового сока, состав напитка включает шампанские дрожжи, а также свойственные любому пиву хмель и солод. Содержание алкоголя в новинке равно 6,5%.

Над разработкой новых сортов пива 32-летний немец работает годами. В лесу в Саксонии этой весной Рикер набрал 130 литров березового сока, после чего вдохновился на создание оригинального пива. Он сварил литров пенного напитка. Старт продаж намечен на апрель.

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В октябре 2023 года корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов рассказал, что пивоваренная компания «Балтика» возродила производство пива «Балтика 3» по тому же самому рецепту, который использовался при его изготовлении более 30 лет назад.

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