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Футбольный клуб «Краснодар» одержал первую победу в РПЛ-2024

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Фото: t.me/fckrasnodar
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Футбольный клуб «Краснодар» в субботу, 6 апреля, обыграл «Пари НН» в гостевом матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Это первая победа клуба в 2024 году. Матч закончился со счетом — 4:3, сообщает «Спорт-Экспресс».

У «Краснодара» голами отметились Джон Кордоба, оформивший дубль, и Эдуард Сперцян.

У нижегородцев голы забили Николай Калинский, Александр Трошечкин и Илья Кухарчук. Защитник «Пари НН» Кирилл Глущенков открыл счет встречи, забив в свои ворота.

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили получил травму колена, с поля его унесли медики.

После победы «Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Ранее, 31 марта, «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом». Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Встреча закончилась со счетом 1:1.

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