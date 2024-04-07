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Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать

Полное солнечное затмение наступит вечером 8 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В апреле планету ожидает первое в 2024 году солнечное затмение. Луна на несколько минут заслонит диск Солнца. Астрологи считают, что космическое событие способно оказать влияние на жизни людей и запустить для некоторых из нас значительные перемены. «Известия» рассказывают, где и когда смотреть солнечное затмение и что оно означает с точки зрения эзотерики.

Солнечное затмение 8 апреля — где и когда смотреть

С территории России затмение наблюдать не получится. Небесное шоу, при котором Солнце полностью скроется за своим спутником, откроется жителям Мексики, США, Канады, а также некоторых частей Западной Европы. На близлежащих к этим регионам территориях затмение будет частичным.

Начало астрономического явления ожидается в 19:39 мск. Полностью солнце скроется в 21:17, а закончится небесное представление в 22:55. Длительность полной фазы — 4 минуты и 28 секунд.

Как наблюдать солнечное затмение — правила безопасности

Наблюдение за солнечным затмением невооруженным глазом может нанести серьезный вред зрению. Необходимо использовать защитные очки со специальным уровнем защиты, соответствующие стандартам безопасности. Также применяется непроявленная черно-белая фотопленка или компьютерная дискета.

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Для более детального рассмотрения можно использовать специальные солнечные фильтры для телескопов или биноклей. Это обеспечит безопасность и защиту глаз от вредного солнечного излучения.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 — влияние на человека

В астрологии затмение считается сильным энергетическим событием, которое может оказывать влияние на человека. В период апрельского затмения Меркурий находится в ретроградном движении, а Луна и Солнце находятся в созвездии Овна. Этот зодиакальный представитель символизирует воинственность и лидерство.

По этой причине астрологи рекомендуют отложить принятие важных решений и эмоциональные поступки. Лучше избегать переезда и дальних поездок, подписания договоров и совершения важных сделок, а также брать на себя лишние обязательства. Период затмения — неподходящее время для смены работы, вступления в брак и начала новых отношений.

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