В Испании жители вышли на митинги против терроризма киевского режима
В Испании проходят митинги против террористических действий киевского режима в Донбассе, которые финансируют страны Североатлантического альянса. «Известия» в субботу, 6 апреля, публикуют кадры протестных акций.
На видео показано, как местные жители пришли к зданию генконсульства США в Барселоне с плакатами.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский — нацист. НАТО — террорист!» — скандируют собравшиеся.
Ранее, 15 марта, сообщалось, что общественные деятели-антифашисты из Испании, Италии, Франции, Германии, Португалии и Бразилии приехали в ЛНР, чтобы поддержать жителей Донбасса. Председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов заявил, что зарубежные общественники хотят показать, что, несмотря на официальную позицию европейских правительств, большинство поддерживают жителей Донбасса. Он отметил, что это важно для того, чтобы жители видели, что с ними миллионы людей, которых объединяет борьба против фашизма.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.