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От Amazon потребовали снять с продажи книгу лидера ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Ahmad Hasaballah
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Онлайн-платформу Amazon призвали снять с продажи книгу «Шип и гвоздика» лидера ХАМАС Яхьи Синвара из-за пропаганды деятельности организации. Об этом сообщает 6 апреля газета The Jerusalem Post.

По информации СМИ, Яхья Синвар написал книгу во время своего последнего заключения в израильской тюрьме, которое длилось 22 года. В 2011 году он был освобожден в рамках сделки по обмену заключенными между Израилем и Палестиной.

«Книга может использоваться для пропаганды запрещенной террористической организации, а также для сбора денег на поддержание ее работы», — приводится в статье комментарий совета депутатов британских евреев, которые требуют снять ее с продажи.

В книге автор рассказывает о причастности ХАМАС к организации терактов 7 октября и называет себя «архитектором Потопа Аль-Аксы», пишет газета.

В своей работе функционер ХАМАС рассказывает подробности жизни в израильских тюрьмах, а также утверждает, что его труд является «необходимым чтением для тех, кто хочет разобраться в многолетней напряженности на Ближнем Востоке».

Отзывы лиц, которые приобрели себе издание на платформе Amazon, остаются неоднозначными. Кто-то осуждает автора за призыв к насилию, а кто-то считает книгу «символом палестинской борьбы», говорится в статье.

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1 апреля сообщалось, что сестра лидера ХАМАС Исмаила Хания Зеба Абдель Салем Хания задержана израильской полицией по подозрению в связях с организацией и поддержке палестинских сил. В правоохранительных органах страны заявили, что во время обыска у нее дома обнаружили документы, средства связи и другие доказательства, которые указывают на ее причастность к серьезным нарушениям в сфере безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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