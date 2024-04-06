Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что не спал всю ночь в ожидании возвращения на Землю первой в истории Белоруссии женщины-космонавта Марины Василевской. Об этом 6 апреля сообщил близкий к пресс-службе лидера Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Он заявил, что ночь была бессонная, так как приходилось смотреть за каждым этапом. Некоторые кадры президент пересматривал множество раз.
«Я, конечно, рад, что всё нормально случилось, пересмотрел несколько раз эти кадры в прямом эфире, я очень доволен, что всё закончилось», — добавил президент.
Также белорусский лидер упомянул, что «переживал за космонавтов, как за своих детей».
Ранее в этот день корабль «Союз МС-24» с международным экипажем отстыковался от МКС, а затем успешно вернулся на Землю. В составе экипажа: космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница полета из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA американка Лорал О'Хара.
На станции остался экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.
Новицкий и Василевская прибыли на МКС 25 марта.