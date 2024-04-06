Корабль «Союз МС-24» с международным экипажем отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-24» с международным экипажем, в составе которого Олег Новицкий, Марина Василевская и Лорал О’Хара, отстыковался от МКС в 06:54 мск, сообщили 6 апреля в «Роскосмосе».

«Включение двигателя «Союза МС-24» на торможение — в 09:24 мск, его разделение на отсеки — в 09:52 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 09:54 мск и ввод основного парашюта — в 10:03 мск. Приземление спускаемого аппарата — в 10:18 мск в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган», — сообщили в ведомстве.

На станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Ранее в этот день в «Роскосмосе» сообщили, что экипаж 21-й экспедиции на МКС приготовился к возвращению на Землю. В состав экипажа входят космонавт госкорпорации Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и участница 70-й длительной экспедиции астронавтка американского NASA Лорал О’Хара. Российский и белорусская космонавты пробыли в космосе 14 дней.

Ранее, 25 марта, Новицкий и Василевская прибыли на МКС на корабле «Союз МС-25». Также с ними была астронавтка NASA Трейси Дайсон, которая займет место О'Хара и пробудет в космосе 184 суток и приземлится 23 сентября. Лорал О'Хара находилась на МКС с 15 сентября 2023 года.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с космодрома Байконур к МКС состоялся в 15:36 23 марта. Корабль добрался до станции по двухсуточной схеме сближения. Полет занял чуть более 50 часов.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» должен был пройти 21 марта. Однако он не состоялся по причине просадки напряжения химического источника тока. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уточнил, что ничего страшного не произошло, однако отмена запуска — ситуация неприятная.