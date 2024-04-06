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Экипаж 21-й экспедиции на МКС приготовился к возвращению на Землю

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Фото: Роскосмос
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На пилотируемом корабле «Союз МС-24» с Международной космической станции (МКС) 6 апреля на Землю вернутся участники 21-й экспедиции — космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий, участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и участница 70-й длительной экспедиции астронавтка американского NASA Лорал О’Хара.

В «Роскосмосе» уточнили, что закрытие переходных люков между кораблем и малым исследовательским модулем «Рассвет» российского сегмента МКС планируется с 03:40 до 04:00 по московскому времени.

В бытовом отсеке «Союза МС-24» экипаж проконтролирует герметичность переходных люков, наденет скафандры «Сокол-КВ2» и перейдет в спускаемый аппарат корабля. Следующий этап — расстыковка от модуля «Рассвет», по плану в 06:54 мск.

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Таким образом, российский и белорусская космонавты пробыли в космосе 14 дней. Ранее, 25 марта, Новицкий и Василевская прибыли на МКС на корабле «Союз МС-25». Также с ними была астронавтка NASA Трейси Дайсон, которая займет место О'Хара и пробудет в космосе 184 суток и приземлится 23 сентября. Лорал О'Хара находилась на МКС с 15 сентября 2023 года.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с космодрома Байконур к МКС состоялся в 15:36 23 марта. Корабль добрался до станции по двухсуточной схеме сближения. Полет занял чуть более 50 часов.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» должен был пройти 21 марта. Однако он не состоялся по причине просадки напряжения химического источника тока. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уточнил, что ничего страшного не произошло, однако отмена запуска — ситуация неприятная.

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