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Мэр Москвы анонсировал начало бегового сезона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В воскресенье, 7 апреля, состоится пятикилометровый забег «Апрель», который даст старт беговому сезону, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, более 6 млн жителей столицы «тренируются на регулярной основе», и город поддерживает их в «стремлении быть здоровыми и активными».

За последние 13 лет в Москве созданы и отремонтированы десятки тысяч спортивных площадок, отметил Собянин. Кроме того, в городе возвели и реконструировали больше 200 спортивных объектов, в том числе Большую спортивную арену «Лужники», Дворец гимнастики, Международный центр самбо и Центр бокса, стадионы ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

В столице есть площадки для волейбола, баскетбола и футбола, теннисные корты, скейт-парки. На природе для жителей разных районов и участников проекта «Московское долголетие» проводят групповые спортивные занятия, продолжил градоначальник.

Он добавил, что в парках зимой работают катки, горки и лыжные трассы, в теплую погоду — велополосы и беговые дорожки.

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