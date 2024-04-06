Посадка корабля «Союз МС-24». Трансляция

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» с международным экипажем, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница полета из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA американка Лорал О'Хара, в субботу, 6 апреля, производит посадку в степи Казахстана, в районе населенных пунктов Жезказган и Аркалык. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В поисково-спасательном обеспечении встречи задействованы около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26 и наземная техника.

Корабль «Союз МС-24» с международным экипажем отстыковался от МКС ранее в этот день в 06:54 мск. На станции остался экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская прибыли на МКС 25 марта. Также с ними была астронавт NASA Трейси Дайсон, которая заняла место О'Хары, она пробудет в космосе 184 суток и приземлится 23 сентября. Лорал О'Хара находилась на МКС с 15 сентября 2023 года.