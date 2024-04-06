Польша подняла авиацию в небо из-за «интенсивной» работы ВКС России на Украине
Самолеты Польши и ее союзников были подняты в небо из-за «интенсивной» работы Воздушно-космических сил (ВКС) России на Украине. Об этом 6 апреля сообщило оперативное командование польских вооруженных сил на странице в соцсети Х (бывш. Twitter).
«В воздушном пространстве действуют самолеты Польши и союзников <…>. Этой ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации [на территории Украины]», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативное командование наблюдает за ситуацией. Также запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, добавили в ведомстве.
В последний раз польскую авиацию поднимали в небо из-за действий России 29 марта. До этого, 24 марта, сообщалось, что воздушное пространство Польши нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией РФ. В результате была активизирована польская и союзная авиация.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.