Два человека оказались на путях в метро Москвы
Два человека оказались на путях на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро Москвы. Об этом 6 апреля столичный дептранс сообщил в своем Telegram-канале.
«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.
Потом в департаменте заявили, что по состоянию на 7:16 мск движение на линии вернулось в штатный график.
Позже интервалы между поездами увеличились из-за появления человека на путях Кольцевой линии в направлении по часовой стрелке. Затем движение между станциями «Парк культуры» и «Белорусская» приостановили, а на обратном направлении увеличили интервалы. По состоянию на 8:09 мск поезда вернулись в график.
О состоянии людей, оказавшихся на рельсах, не сообщалось.
Ранее, 1 апреля, дептранс сообщил, что в некоторых помещениях станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии упало напряжение, из-за чего ослабло освещение, но на работу метрополитена это никак не повлияло, и безопасности пассажиров ничего не угрожало.