Дептранс сообщил о штатной работе станций метро в центре Москвы

Станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Театральная» Замоскворецкой линии и «Охотный ряд» Сокольнической линии метрополитена Москвы работают штатно. Об этом 1 апреля столичный дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

«Станции «Площадь Революции», «Театральная» и «Охотный Ряд» работают штатно. Ранее из-за посадки напряжения в некоторых помещениях станции «Площадь Революции» кратковременно (менее чем на минуту) снизился уровень освещенности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пассажиры были в безопасности и на станции работали запасные источники освещения. Кроме того, специалисты оперативно восстановили действие всех устройств.

Также в дептрансе показали видео с камер наблюдения на «Площади Революции», где заметна неполная освещенность станции, которая не ухудшает видимость.

Ранее, 21 марта, дептранс сообщал, что на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы приостанавливалось движение поездов от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на пути, а в обратную сторону поезда шли с увеличенными интервалами. О состоянии упавшего на рельсы не сообщалось.