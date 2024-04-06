Самолет Azur Air из Пхукета после нештатной ситуации приземлился в Сочи

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший их Пхукета в Сочи, который на несколько часов задержался из-за нештатной ситуации, прибыл в пункт назначения. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщило онлайн-табло сочинского аэропорта.

Самолет совершил посадку в 01:47 мск.

На борту самолета 276 пассажиров, из них 60 несовершеннолетних. Согласно расписанию, самолет Azur Air должен был вылететь в Сочи в 15:00 по местному времени (11:00 мск), но, по словам представителя воздушной гавани, рейс был задержан из-за нештатной ситуации на борту. Через несколько часов ее устранили. Пассажиры в это время ожидали в терминале аэропорта.

В генконсульстве России сообщили, что никто из пассажиров авиарейса за помощью в дипмиссию не обращался.

Ранее, 5 апреля, в пресс-службе Azur Air заявили «Известиям», что вылет рейса ZF 4068 Пхукет – Сочи задержался из-за технической неисправности. Экипаж при подготовке к вылету обнаружил неисправность в системе кондиционирования, командир принял решение о возвращении на стоянку для ее устранения. Перед этим в Сети появились сообщения, что самолет Boeing 767 якобы задымился при попытке вылета из Пхукета в Сочи.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в свою очередь, сообщила о начале проверки по данному факту. Ведомство организовало надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.