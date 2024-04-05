Самолет Azur Air рейса Пхукет – Сочи вылетел после нештатной ситуации на борту

Рейс авиакомпании Azur Air Пхукет – Сочи вылетел в пункт назначения после нештатной ситуации на борту. Об этом 5 апреля сообщил корреспонденту ТАСС представитель международного аэропорта Пхукета.

«Самолет, выполняющий рейс ZF 4068, вылетел в пункт назначения», — сказал он.

При этом самолет должен был вылететь в 15:00 по местному времени (11:00 мск), однако был задержан на несколько часов. Пассажиры всё это время прождали в терминале аэропорта.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в свою очередь, сообщила о начале проверки по данному факту. Ведомство организовало надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

В сообщении также отметили, что на борту самолета на тот момент находилось 276 пассажиров, из них 60 несовершеннолетние.

Ранее в этот день «Известиям» в пресс-службе Azur Air сообщили, что вылет рейса ZF 4068 Пхукет – Сочи задержался из-за технической неисправности. Как уточнялось, экипаж при подготовке к вылету обнаружил техническую неисправность в системе кондиционирования, командир принял решение о возврате на стоянку для устранения замечаний.

Перед этим в Сети появились сообщения, что самолет Boeing 767 якобы задымился при попытке вылета из Пхукета в Сочи.