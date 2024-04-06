В Киеве предложили закрыть небо ЕС для граждан РФ и Белоруссии
Украина предлагает ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Белоруссию. Об этом 5 апреля заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Рада».
«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», — цитирует его агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
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