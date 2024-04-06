Российские легкоатлеты Гулиева и Чавкин дисквалифицированы за допинг

Российских спортсменов Екатерину Гулиеву (Завьялову) и Николая Чавкина дисквалифицировали на разные сроки из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом 5 апреля говорится на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Решение было принято на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Гулиеву отстранили до 27 марта 2026 года, Чавкина — до 27 сентября 2026 года.

Кроме того, Гулиеву лишили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года. Все ее результаты, достигнутые с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, аннулируются. Аналогичную меру применили к результатам Чавкина за период с 4 июля 2012 года по 3 января 2015 года.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за употребление триметазидина. Панель арбитров приняла решение аннулировать результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года. После данного решения Международным союзом конькобежцев (ISU) были перераспределены и достижения командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и Россия опустилась с первого места на третье.

Позднее, в феврале, CAS зарегистрировал апелляции на решение ISU о перераспределении результатов. Они были поданы спортивными организациями Канады, которые потребовали переместить свою страну на третью строчку, а Россию — на четвертую. Олимпийский комитет РФ (ОКР) и ФФККР запросили вернуть отечественным спортсменам первое место.