Гору Кавказского хребта назвали в честь профессора Бероева

Безымянную ранее гору на Кавказском хребте в Северной Осетии назвали в честь профессора, доктора географических наук, заслуженного деятеля науки РФ Бориса Бероева. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу, 5 апреля.

«На основании предложения парламента Республики Северная Осетия — Алания, а также для увековечения памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации Б.М. Бероева присвоить наименование Бориса Бероева безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 42°46,8' северной широты, 44°33,6 восточной долготы и абсолютной высотой 3596,5 м, расположенной на территории Республики Северная Осетия — Алания», — цитирует документ ТАСС.

Профессор Борис Бероев закончил естественно-географический факультет Северо-Осетинского государственного педагогического института имени поэта и драматурга Коста Хетагурова. В том же институте он преподавал на кафедре географического факультета. Бероев совершил сложные походы по Кавказу, Крыму, Уралу, Памиру и другим горным массивам.

Он удостоен ряда наград, в том числе ордена «Знак Почета» и медалей «За доблестный труд», «Во Славу Осетии», «Им. М В. Ломоносова», «Знак Почета», «100 лет профсоюзов», «Звезда ученого».

Профессор скончался 22 мая 2020 года. Ему было 83 года. Научным наследием Бероева стали более 750 исследований, монографий, книг и других трудов.

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