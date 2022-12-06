Пещеру на Ай-Петри назвали в честь философа Данилевского

Пещеру на плато Ай-Петри в Крыму назвали в честь российского философа Николая Данилевского. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымского федерального университета.

«Николай Данилевский жил и работал у подножия Ай-Петри (поселок Мшатка). Много путешествовал и изучал природу полуострова»,— приводит агентство слова старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Геннадия Самохина.

У пещеры установили памятную табличку.

Ученые провели топографическую съемку пещеры, а также описали ее морфологию и геологию, провели археологические работы.