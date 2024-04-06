В Москве стартовал весенний этап проекта «Время добра»

В Москве начался весенний этап ежегодного волонтерского проекта «Время добра». В программе — более 20 различных мероприятий. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Чтобы присоединиться к «Времени добра», нужно предварительно зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». «Москвичи попробуют себя в разных направлениях волонтерства. Например, им предложат провести время с подопечными благотворительных фондов, сдать вторсырье и собрать корм для животных из приютов. Еще горожане примут участие в творческих мастер-классах, квестах и субботниках», — рассказала Сергунина.

Так, во время субботника волонтеры приведут в порядок территорию Московской усадьбы Деда Мороза в парке «Кузьминки-Люблино». Еще одна акция пройдет в музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») — филиале Музея Победы.

В рамках проекта два мастер-класса проведут в Московском зоопарке. Во время одного из них волонтеры сделают тканевые игрушки для животных из приютов. Посетители также смогут поучаствовать в познавательном квесте по территории зоопарка. Помочь животным можно будет вместе с зооволонтерами в приютах «Дубовая роща», «Биозона», «Красная сосна», «Хаски хэлп» и «Домашний. Балашиха».

Кроме того, в программе «Времени добра» — фестиваль здоровья и донорская акция. Еще добровольцы будут доставлять продукты одиноким пожилым людям.

В прошлом году проект «Время добра» объединил более 7 тыс. москвичей. Они участвовали в высадке деревьев, наводили порядок в общественных пространствах, делали подарки для детей и пожилых людей, помогали животным, выполняли другие волонтерские задачи.