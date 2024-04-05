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Суд в Молдавии признал экстремистским российский имперский флаг

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Фото: ТАСС/Павел Лисицын
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Суд в Кишиневе признал экстремистским черно-желто-белый флаг Российской империи. Об этом 5 апреля сообщил телеканал TVR.

«Решение было принято Кишиневским судом по запросу генеральной прокуратуры, министерства юстиции и службы разведки и безопасности. <...> Обнаружен экстремистский характер флага с горизонтальными черно-желто-белыми линиями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней со дня его вынесения.

Так, граждане, нарушившие новый закон, могут быть оштрафованы на сумму до 9 тыс. леев (примерно 50 тыс. рублей) или общественными работами от 30 до 60 часов. Для лиц, занимающих ответственные должности штраф может составить до 18 тыс. леев (примерно 100 тыс. рублей), а для юрлиц — до 30 тыс. леев (156,3 тыс. рублей).

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Кроме этого, 19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также буквенные символы Z и V. За ношение, демонстрацию и распространение георгиевской ленты предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500).

Так, в мае 2022 года полиция Молдавии оштрафовала около 300 участников «Бессмертного полка» в Кишиневе с георгиевскими лентами. Среди них оказался и бывший президент Игорь Додон. По словам Додона, запрет ленты не только противоречит Конституции, но и является антидемократическим, дискриминационным и преследует цель искусственного разделения общества.

Затем, в мае 2023 года, глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил на брифинге, что демонстрация георгиевской ленты в Молдавии запрещена, а нарушение запрета грозит штрафами до $1670 (более 154 тыс. руб). После этого политолог Алексей Мартынов заявил «Известиям», что многие молдаване побоятся носить георгиевские ленты из-за «драконовских» штрафов.

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