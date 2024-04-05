Суд назначил замглавы по IT «Сирены-Трэвел» запрет определенных действий
Хорошевский районный суд Москвы назначил заместителю гендиректора АО «Сирена-Трэвел» Александру Кальчуку запрет определенных действий. Об этом 5 апреля сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок 2 месяца, до 4 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Он обвиняется в нарушении ч. 5 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».
3 апреля в офисе «Сирена-Трэвел» провели выемку документов. Как сообщил источник «Известий», обыски связаны с масштабной атакой украинских хакеров на российскую IT-инфраструктуру системы бронирования билетов Leonardo осенью прошлого года.
Система Leonardo подверглась масштабной хакерской атаке в конце сентября 2023 года. Отмечалось, что DDoS-атаки шли с территории нескольких стран, включая Украину. Целью злоумышленников была остановка авиаперевозок в России, заявляли тогда в «Ростехе».