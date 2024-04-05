Реклама
Прямой эфир
Мир
МАГАТЭ проинформировано о сообщениях об атаке ВСУ на ЗАЭС
Происшествия
Прорыв дамбы произошел в Орске Оренбургской области
Мир
Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии
Мир
Гутерриш выступил за расследование гибели 196 гуманитарных работников в Газе
Мир
МИД указал на провокацию США и НАТО рисков для безопасности в Закавказье
Мир
Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН в Нью-Йорке во время землетрясения
Общество
Жена и дочь навестили губернатора Мурманской области Чибиса в больнице
Общество
«Россети» прокомментировали арест главы «Дагэнерго» Мухумаева
Общество
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Общество
Басманный суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ
Мир
Во Франции заявили о катастрофическом состоянии госфинансов
Общество
Вдова шахтера из Приамурья рассказала, как в последний раз провожала мужа на вахту
Мир
Самолет Azur Air рейса Пхукет – Сочи вылетел после нештатной ситуации на борту
Мир
В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе
Мир
Джо Байдену доложили о землетрясении в Нью-Йорке

Ремонт участков трассы «Вилюй» начнется в Приангарье в мае

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области 1 мая стартует ремонт участков федеральной трассы А-331 «Вилюй», пролегающих по территории Братской агломерации. Об этом сообщает ИА IrutskMedia со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Прибайкалье».

Работы запланированы на участках общей протяженностью 27 км. Дорожники снимут старое покрытие, уложат выравнивающий слой и асфальт, нанесут разметку.

«Приоритетными являются отрезки трассы, проходящие в жилых районах Энергетик и Гидростроитель. Важно, что все примыкания в границах полосы отвода трассы также будут отремонтированы», — рассказал начальник отдела эксплуатации автодорог и дорожных сооружений филиала ФКУ в Братске Сергей Золотухин.

Подрядчик уже определен. Сейчас он занимается заготовкой материалов, необходимых для ремонта.

1 апреля сообщалось, что на ремонт дорог в Братске и Братском районе Иркутской области в 2024 году направят 956,8 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024