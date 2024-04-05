Ремонт участков трассы «Вилюй» начнется в Приангарье в мае

В Иркутской области 1 мая стартует ремонт участков федеральной трассы А-331 «Вилюй», пролегающих по территории Братской агломерации. Об этом сообщает ИА IrutskMedia со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Прибайкалье».

Работы запланированы на участках общей протяженностью 27 км. Дорожники снимут старое покрытие, уложат выравнивающий слой и асфальт, нанесут разметку.

«Приоритетными являются отрезки трассы, проходящие в жилых районах Энергетик и Гидростроитель. Важно, что все примыкания в границах полосы отвода трассы также будут отремонтированы», — рассказал начальник отдела эксплуатации автодорог и дорожных сооружений филиала ФКУ в Братске Сергей Золотухин.

Подрядчик уже определен. Сейчас он занимается заготовкой материалов, необходимых для ремонта.

1 апреля сообщалось, что на ремонт дорог в Братске и Братском районе Иркутской области в 2024 году направят 956,8 млн рублей.