Около 1 млрд рублей направят на ремонт дорог в Братском районе Приангарья

На ремонт дорог в Братске и Братском районе Иркутской области в 2024 году направят 956,8 млн рублей. Об этом 1 апреля сообщает региональное правительство.

Средства предусмотрены на ремонт 13 участков дорог межмуниципального и местного значений, попавших в различные госпрограммы и нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Так, в Братске по нацпроекту в этом году планируют привести в порядок три участка общей протяженностью 4,2 км. Объем финансирования составит 313,5 млн рублей.

Также будут отремонтированы три дороги к садоводствам, продолжен ремонт дороги Тайшет – Чуна – Братск на участке с 215-го по 220-й км и завершен ремонт дороги Братск – Усть-Илимск на отрезке с 66-го по 73-й км. Пройдут работы и в городе Вихоревке.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, также из регионального бюджета выделены средства на содержание дорог. В рамках данных контрактов предусмотрен ямочный ремонт, восстановление поперечного профиля и другие работы.