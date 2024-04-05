Трое жителей Приангарья ожидают суда за незаконную рубку леса

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса на 650 тыс. рублей. Фигурантами по делу проходят трое жителей Иркутского района, сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что заготовку древесины на территории Усть-Ордынского лесничества недалеко от деревни Куда организовал 35-летний мужчина. Он нанял четырех лесорубов, но одного из них не оповестил о незаконности проводимых работ. Трое других согласились провести заготовку древесины, зная, что соответствующего разрешения у нанимателя нет.

Всего мужчины спилили 40 сырорастущих и 40 сухостойных деревьев. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 650 тыс. рублей, уточняет ИА IrkutskMedia.

Трое жителей Иркутского района обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Материалы дела переданы в Эхирит-Булагатский районный суд для рассмотрения. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.