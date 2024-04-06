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Подавить, не убить: в России появился препарат для лечения устойчивых к антибиотикам инфекций

Пока что лекарство будут применять при болезнях мочеполовых путей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Минздрав России 5 апреля зарегистрировал новый отечественный препарат «Фтортиазинон», предназначенный для лечения бактериальных инфекций, вызванных микроорганизмами, устойчивыми к антибиотикам. Поступить в продажу он может примерно через три месяца, говорят разработчики. В то же время эксперты отмечают, что информации о механизме его действия пока слишком мало и стоит подождать клинических еркомендаций. Подробнее о том, как и от чего будет лечить препарат, — в материале «Известий».

Как действует лекарство

«Фтортиазинон» — это препарат полного цикла, он разработан и произведен НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава и соответствует требованиям ЕАЭС, рассказали в пресс-службе Минздрава.

«Сам фтортиазинон — антимикробный препарат, он может использоваться в ассоциации с антибиотиками, а также самостоятельно, что приводит к ослаблению тех микроорганизмов, которые вызвали то или иное инфекционно-воспалительное заболевание», — приводит ведомство слова главного внештатного уролога Минздрава Дмитрия Пушкаря.

Справка «Известий»

Антибиотикорезистентность — это способность микробов противостоять действию антимикробных средств, в том числе антибиотиков. Устойчивость к антибиотикам развивается в случае изменения бактерий в ответ на применение этих препаратов.

Вызванные ими инфекции лечить труднее, чем инфекции от бактерий, не имеющих такой устойчивости.

Заведующая отделом медицинской микробиологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Наиля Зигангирова рассказала «Известиям», что механизм действия «Фтортиазинона» отличен от антибиотиков.

— Он не убивает бактерии, как они, а подавляет их вирулентность, то есть болезнетворные свойства за счет которых бактерии вызывают инфекцию. Он разоружает бактерию, и в результате иммунная система организма может хорошо с ней справиться, поэтому инфекционный процесс не развивается, — пояснила она.

Антибиотик фтортиазинон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко


По словам профессора Зигангировой, эта концепция подтвердилась во время доклинических и клинических исследований, которые показали эффективность препарата наравне с антибиотиками.

— Механизм действия препарата показан очень четко. Он выключает секрецию токсинов и подвижность бактерий. А эти факторы очень важны, чтобы бактерия могла колонизировать организм, распространяться и вызывать инфекцию. А такой механизм действия независим от устойчивости к антибиотикам, которую приобрели бактерии, — рассказала Наиля Зигангирова.

От чего лечит фтортиазинон

Фтортиазинон является инновационным антибактериальным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении антибиотикоустойчивых бактерий, в том числе Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniaе, рассказали «Известиям» в Минздраве.

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По словам завотделом медицинской микробиологии, в центре им. Гамалеи разработчики провели исследования на осложненных инфекциях мочевыводящих путей.

Сотрудница диагностического центра
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Среди них такие серьезные заболевания, как простатиты, циститы, пиелонефриты, мочекаменная болезнь. Целый спектр инфекций мочевыводящих путей, которые плохо лечатся антибиотиками или даже не лечатся, так как их возбудители уже устойчивы к антибиотикам, — перечислила Наиля Зигангирова.

Она пояснила, что для того, чтобы расширить его использование, необходимо провести дополнительные клинические исследования, что и будут делать создатели препарата. Также они изучат его применение в комбинированной и монотерапии.

При этом, как отметил в беседе с «Известиями» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус, пока не совсем ясен механизм действия фтортиазона: лекарство позиционируется как препарат широкого спектра, но в то же время направлен он будет на конкретные микроорганизмы.

— Антибиотикорезистентность внесена в топ-10 медицинских проблем, это значимый вопрос. Но является ли решением этот антибиотик — надо будет посмотреть. Его позиционируют как препарат, который должен лечить от антибиотикорезистентных штаммов, а механизм довольно избирательный, направленный. Надежда на то, что он позволяет лечить такие бактерии, это прекрасно. Но как он будет влиять или не влиять на другие наши, здоровые микробы, мы пока это не знаем, — отметил специалист.

Он пояснил, что если, с одной стороны, разработчики говорят о его универсальности (то есть широком спектре действия), то как можно судить о его избирательности — где гарантия, что на «хороших» он воздействовать не будет.

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Андрей Продеус подчеркнул, что борьба с антибиотикорезистентностью — очень важное направление, поэтому то, что российские ученые успешно работают в этом направлении, радует.

Среди противопоказаний к приему лекарства разработчики указали некоторые виды аллергии, беременность, непереносимость галактозы, дефицит лактазы. Также в описании препарата отмечается, что безопасность и эффективность фтортиазинона у детей и подростков до 18 лет не установлены.

Фтортиазинон будет изготовлять на базе предприятия «Медгамал» центра им. Гамалеи.

— Препарат сейчас начнут производить, по закону это можно делать только после регистрации. Я думаю, что через три месяца он поступит в гражданский оборот, — рассказала Наиля Зигангирова.

Антибиотик фтортиазинон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом Андрей Продеус указал, что пока врачи не имеют ни клинических рекомендаций, ни практики применения, начать широко использовать будет сложно.

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