Суд в Москве арестовал экс-начальника ОВД «Коммунарский» Тургенева
Щербинский суд Москвы арестовал 5 апреля экс-начальника ОВД «Коммунарский» Андрея Тургенева за превышение полномочий. Об этом сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Тургеневу меры пресечения в виде заключения под стражу.
Тургеневу вменяется превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным ряда СМИ, Тургенев подозревается в организации незаконной миграции.
Накануне, 4 апреля, Тургенева уволили из органов внутренних дел, была начата проверка. Начальником отдела полиции в Коммунарке на сайте УВД по ТиНАО указан Павел Аршун.