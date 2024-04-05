Суд в Москве арестовал экс-начальника ОВД «Коммунарский» Тургенева

Щербинский суд Москвы арестовал 5 апреля экс-начальника ОВД «Коммунарский» Андрея Тургенева за превышение полномочий. Об этом сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Тургеневу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тургеневу вменяется превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным ряда СМИ, Тургенев подозревается в организации незаконной миграции.

Накануне, 4 апреля, Тургенева уволили из органов внутренних дел, была начата проверка. Начальником отдела полиции в Коммунарке на сайте УВД по ТиНАО указан Павел Аршун.