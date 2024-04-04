В Москве уволен глава отдела полиции «Коммунарский» Тургенев

Руководителя столичного отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева уволили из органов внутренних дел, в отношении него начата проверка. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«В настоящее время начальник МО МВД России «Коммунарский» города Москвы уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В случае подтверждения вины действующий сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствие с законом, добавили в главке.

Как уточняется, по данным ряда СМИ, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции.

Начальником отдела полиции в Коммунарке на сайте УВД по ТиНао указан Павел Аршун.