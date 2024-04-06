Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли на 16%

В России по итогам I квартала 2024 года цены на долгосрочную аренду жилья выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это следует из данных «Авито Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 6 апреля.

По информации аналитиков, сильнее всего в среднем по стране подорожали однокомнатные квартиры (+25%, с 20 тыс. до 24 тыс. рублей в месяц) и студии (+19%, с 21 тыс. до 25 тыс. рублей). Цены на трехкомнатные квартиры и жилье с четырьмя комнатами и более за год не изменились, составив 45 тыс. и 160 тыс. рублей соответственно.

При этом цены повысились во всех городах, участвовавших в исследовании платформы. Меньше всего стоимость выросла в Севастополе (+9%), Ростове-на-Доне (+13%) и Сочи (+14%). Дешевле всего в I квартале 2024 года снять жилье можно было в Брянске (15 тыс. рублей в месяц), Кирове (16 тыс. рублей), Ярославле и Ульяновске (по 18 тыс. рублей). В то же время самые высокие цены — в Москве (85 тыс. рублей) и Сочи (40 тыс. рублей).

Кроме того, спрос на долгосрочную аренду жилья сократился в большинстве городов. Исключениями стали Екатеринбург (показатель увеличился на 9%) и Москва (+2%). Незначительно сократился интерес к аренде в Калининграде, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Казани.

Преимущественно в этих же городах сильнее всего снизилось предложение по долгосрочной аренде жилья за год. В Калининграде количество доступных объектов по сравнению с I кварталом 2023 года уменьшилось на 42%, в столице — на 34%, в Санкт-Петербурге — на 33%. Выросло предложение в Краснодаре (на 4%), Нижнем Новгороде, Тюмени (+2% в каждом) и Томске (+1%).

«На федеральном уровне рост интереса к аренде студий объясняется их невысокой стоимостью. Явный и скрытый спрос, заметный по сокращению предложения в сегменте компактного жилья, влияют на ставку найма, чего нельзя сказать, например, про квартиры с тремя комнатами и более. В этом сегменте цены за год не изменились. В региональном разрезе обращает на себя внимание тот факт, что меньше всего спрос снижается или даже немного растет в крупных городах, которые традиционно являются точками притяжения для жителей периферии. Привлекательность этих локаций за год не уменьшилась», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что в России 87% опрошенных жителей предпочитают арендовать недвижимость с мебелью. Это говорится в результатах исследования интерьерной компании Mr.Doors. В компании отметили запрос клиентов-арендодателей на более дорогую, долговечную мебель, хотя раньше они стремились обставить квартиры чем-то простым и дешевым.