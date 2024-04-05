«Владморрыбпорту» планируют вернуть продовольственный профиль

Бизнесмен Аркадий Пинчевский и акционеры Владивостокского морского рыбного порта заключили сделку по вхождению Пинчевского в бизнес (основной владелец группы компаний — ООО «Геотэкс»). Об этом сообщила пресс-служба порта.

Участники сделки пояснили, что планируют сместить основной профиль порта в сторону работы с продовольствием, в частности, развития перевалки рыбной продукции.

Аркадий Пинчевский уже развивает аналогичный проект в Приморье по созданию специализированного рыбного порта на полуострове Назимова в г. Владивостоке с общим объемом инвестиций в 9 млрд рублей, которым предусмотрено создание специализированных объектов инфраструктуры для развития продовольственного направления: современные холодильные склады, комплексы бассейнов для передержки водных биоресурсов и т. д. Вхождение Пинчевского в состав акционеров «Геотэкс» эксперты трактуют как перспективу создания аналогичных специализированных объектов на территории Владивостокского морского рыбного порта.

В 2023 году объем перевалки рыбной продукции «Владморрыбпорта» составил около 300 тыс. тонн (для сравнения, в 1980-ых порт обрабатывал 1,5 млн тонн ежегодно). Сегодня рыбная отрасль ДФО испытывает нехватку специализированной логистической инфраструктуры в портах, в частности портовых холодильных складов. Создание новой инфраструктуры решает многие логистические задачи рыбаков, а также способствует повышению качества рыбной продукции и ее доступности для населения.