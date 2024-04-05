В Сьерра-Леоне ввели режим ЧС в связи с массовой наркозависимостью

В африканской республике Сьерра-Леоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовой наркотической зависимостью среди населения. Об этом 5 апреля сообщила The Sierra Leone Telegraph.

«Президент [Джулиус Маада] Био вчера объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с эпидемией наркотиков и токсикомании, в результате которой погибли сотни, если не тысячи, молодых людей в Сьерра-Леоне», — говорится в материале издания.

Журналисты также сообщили, что за несколько часов до выступления президента были проведены обыски в доме его сестры Адмире Био Джалло. Она и ее супруг были задержаны и допрошены правоохранителями, поскольку подозреваются в финансировании и получении выгоды от торговли наркотиками в стране. Однако отмечается, что в их доме не было обнаружено ничего, связанного с производством наркотика «Куш».

«Мы усиливаем наши правоохранительные усилия по борьбе с незаконным оборотом и сетью распространения наркотиков. <...> Мы также предоставим нашей судебной системе полномочия действовать решительно, чтобы любой арестованный за поставку, производство и незаконную торговлю химическими компонентами и готовыми синтетическими наркотиками предстал перед судом по всей строгости закона», — приводит газета слова лидера государства.

По данным издания, в последние несколько недель полиция арестовывает подозреваемых, которые, предположительно, могут быть причастными к производству и распространению наркотиков в стране. Уточняется, что Сьерра-Леоне всё чаще используется как транзитный пункт в международной торговле запрещенными веществами.

Кроме того, президент сообщил о стратегии по борьбе с наркозависимостью населения. Так, в каждом районе будут созданы лечебные центры, в которых специалисты смогут оказать помощь наркозависимым.

Уточняется, что «Куш» является смесью синтетических наркотиков с марихуаной. Свое распространение наркотик получил из-за своей дешевизны. После его употребления зафиксированы массовые случаи смерти, например, 19 марта сообщалось, что единовременно были захоронены 32 человека. В соседних странах, Гвинее и Либерии, также приняты меры по борьбе с распространением наркотика.