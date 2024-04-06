Эксперт рассказала о заблуждениях об инвестициях в недвижимость

Непоколебимая надежность и легкость инвестиций в недвижимость — миф, считает ростовщик, основатель Первой гильдии ростовщиков Эльвира Глухова. Эксперт 6 апреля рассказала «Известиям» о заблуждениях, которые могут стоить инвесторам потерянных денег и нервов.

Она отметила, что некоторые люди думают, что на инвестициях в недвижимость нельзя потерять деньги.

«Абсолютно неверно! Более того, вера в это заблуждение стоит очень дорого. Инвестируя в любую недвижимость, можно легко потерять деньги. Эта сфера очень привлекательна не только для инвесторов, но и для мошенников. Опасность здесь кроется в рисках передачи вашим продавцом денег с продажи недвижимости мошенникам. <…> В этом случае покупатель не получит ни объект, ни свои деньги обратно», — сказала эксперт.

Еще одним популярным вариантом мошенничества она назвала заключение заведомо ложной сделки по поддельным документам. В этом случае фальшивый продавец продает чужую недвижимость. Кроме того, бывает и подделка нотариальной доверенности. Также возможна некорректная проверка юридической чистоты сделки перед ее заключением.

«Покупка недвижимости — это юридически сложный процесс. Здесь кроется много нюансов. Если не обладать необходимыми знаниями, можно потерять и деньги и право собственности. Разобраться во всех тонкостях может только квалифицированный специалист», — подчеркнула она.

Второе заблуждение в том, что инвестиций в недвижимость — это легко.

«Так кажется на первый взгляд. Новички думают, что есть два способа заработать на недвижимости: купить подешевле, потом продать подороже; и второй — это купить новостройку, дождаться ввода в эксплуатацию и потом продать. В теории — да, но на практике это может не сработать», — уточнила ростовщик.

Она отметила, что для подбора ликвидного объекта требуются профильные знания, которые приходят только с опытом. Часто неопытные инвесторы ориентируются только на цену, радуясь, если стоимость ниже рыночной. Однако вместо крупной прибыли они могут получить убытки. Эксперт назвала несколько причин такой ситуации. Во-первых, перспективный объект не будет беспричинно стоить дешевле рынка, поэтому низкая цена должна настораживать. Во-вторых, возможно, такая недвижимость продается с определенными проблемами. Кроме того, вероятно, что продавец знает о недостатках и поэтому спешит продать жилье по заниженной цене.

По ее мнению, еще одним заблуждением является мысль о том, что вложения в недвижимость — это в основном спекулятивные сделки.

«Начинающие инвесторы, не имеющие большого опыта, размышляют о том, что выгода заключается только в перепродаже объекта. То есть, действию по схеме «купить по более низкой цене и продать дороже». Но это совсем не так. Получение права собственности на коммерческий или жилой объект недвижимости — не просто бизнес, а целый мир возможностей и спектр перспектив», — сказала Глухова.

Купить и продать по более высокой цене — самое очевидное, но не всегда самое выгодное решение, отметила она.

«Если ориентироваться только на продажу, то маржа в этом случае, какой бы большой она ни была, — разовое явление. Однако, применив стратегию, можно использовать актив и получать доход много лет», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, инвестиция может быть реализована с разными вариантами: возможна застройка земельного участка, сдача объекта в аренду, организована девелоперская деятельность, покупка коммерческого объекта с торгов и превращение его в арендный бизнес, а также организован флиппинг — приобретение недвижимости с целью улучшения и дальнейшей перепродажи.

Также Глухова объяснила, что инвестиции в жилье не всегда дают хорошую доходность.

Чтобы не получить убыток вместо прибыли, она рекомендовала покупателям тщательно изучить рынок, оценить риски. Ростовщик посоветовала инвесторам не вкладывать деньги, если не удалось разобраться в ситуации, не совершать сделку под давлением в случае, если продавец слишком настаивает. Кроме того, Глухова, отметила, что не стоит отказываться от помощи экспертов и профильных специалистов.

Ранее, 3 апреля, в девелоперской компании «Мармакс» сообщили, что льготная программа «Семейная ипотека» продолжает оставаться одним из главных драйверов спроса на рынке новостроек. Так, на ее долю приходится свыше 40% сделок.