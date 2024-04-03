В России более 40% сделок с новостройками проходит по семейной ипотеке
Льготная программа «Семейная ипотека» продолжает оставаться одним из главных драйверов спроса на рынке новостроек. На ее долю приходится свыше 40% сделок, сообщили «Известиям» специалисты девелоперской компании «Мармакс» 3 апреля.
«Семейная ипотека действительно остается одним из самых доступных способов для приобретения квартиры в новостройке. Ее преимуществами становятся привлекательная ставка в размере 6%, а также невысокий первоначальный взнос, который составляет 20,1% на сумму 6 млн рублей», — рассказал генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.
Эксперты обратили внимание на то, что наиболее часто этой льготной программой пользуются семейные пары в возрасте от 30 до 40 лет с одним или несколькими детьми. Их доход обычно превышает средний уровень, при этом оба родителя работают.
Среди частых предпочтений таких покупателей — близость проекта к центру города, удобная транспортная доступность и наличие всей необходимой инфраструктуры. Наиболее популярным вариантом жилья у семей становятся лоты от 75 кв. м — это двух- или трехкомнатные квартиры.
Ранее в этот день в ВТБ сообщили, что в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, однако примерно на 10% ниже, чем годом ранее. По прогнозам кредитной организации, по итогам текущего года выдачи ипотеки в РФ могут составить 4,6–5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023-м. Эксперты считают, что итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики Центробанка РФ, а также от сроков и темпов снижения ключевой ставки.