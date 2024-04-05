Нейропсихолог рассказала, как использование смартфона отнимает энергию

Синий свет, излучаемый экранами устройств, подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за здоровый сон. А недостаточное количество мелатонина, в свою очередь, не только провоцирует бессонницу, но и негативно влияет на самочувствие человека днем. Об этом «Известиям» 5 апреля рассказала психотерапевт и нейропсихолог Диана Далгатова.

«Исследование Центра исследований мозга и психиатрии в Вашингтоне выявило зависимость выработки мелатонина от синего излучения от экрана смартфона. В свою очередь, Хайфский университет и клиника сна «Ассута», расположенные в Израиле, провели эксперимент и выяснили, что воздействие синего света сокращало продолжительность сна и его непрерывность: испытуемые просыпались 6–7 раз за ночь. Подобные проблемы в итоге могут стать причиной настоящего заболевания — бессонницы», — рассказала Далгатова.

При этом она отметила, что бессонница, в свою очередь, может стать причиной депрессии, поскольку недостаток сна негативно влияет эмоциональное состояние.

Согласно результатам другого исследования, о котором рассказала специалист, крайне ограниченное использование гаджетов вечером способствует лучшему качеству сна и, соответственно, повышает концентрацию внимания и способность к запоминанию.

«Низкий уровень энергии делает нас более уязвимыми к стрессу — как физическому, так и эмоциональному. Отсутствие хорошего сна, раздражительность и постоянная усталость могут приводить к учащенным головным болям, мышечным напряжениям и общему чувству напряжения», — предупредила Далгатова.

Также она обратила внимание, что стресс и постоянное чувство усталости могут ослабить иммунную систему, что делает человека более подверженными простудам и инфекциям. Проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистыми заболеваниями также могут быть связаны с низким уровнем энергии.

Говоря о том, как можно увеличить энергоресурс и повысить качество жизни, специалист дала несколько простых советов. В частности, по ее словам, соблюдение режима «ночного света» на устройствах и ограничение экранного времени перед сном может улучшить качество сна на 13%.

«Добавление ярких цветов в интерьер и прогулки на свежем воздухе могут существенно уменьшить чувство угнетения и раздражительности. А отказ от гаджетов (временный) и практика медитации помогут вам отвлечься от повседневных забот и восстановить свою энергию, снижая уровень стресса», — добавила Далгатова.

12 марта врач-офтальмолог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Захарова рассказала «Известиям», что длительное пребывание перед экранами гаджетов может привести к различным проблемам со здоровьем. По ее словам, среди негативных последствий не только нарушение сна и проблемы со зрением, но и ухудшение психоэмоционального состояния, снижение физической активности и даже риск развития ожирения.