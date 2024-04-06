Названы трассы Москвы с наибольшим количеством ДТП

Антирейтинг трасс Москвы с наибольшим количеством ДТП по итогам I квартала 2024 года возглавляет МКАД, где произошло почти 7% от всех аварий в городе. Это следует из данных «Страхового дома ВСК», с которыми ознакомились «Известия» 6 апреля. Суммарно виновниками трети дорожных аварий в столице являются водители такси и каршеринга, отметили эксперты.

В антирейтинг в порядке убывания числа происшествий также вошли Дмитровское шоссе (3,8%), Ленинградское шоссе (2,4%), Варшавское шоссе (2,1%), Можайское шоссе (1,4%), шоссе Энтузиастов (1,3%), Каширское шоссе (1,2%), проспект Вернадского (1,1%).

При этом самыми опасными участками МКАД, по оценкам страховщиков, стали 10-й км (17% всех происшествий на трассе), 30-й км (14%), 40-й и 60-й км (по 8,5%).

«В 2024 году сохранился еще один дорожный «тренд» — высокое число ДТП на трассах, ведущих в Новую Москву. На Киевское и Калужское шоссе приходится 1,6% столичных аварий. В целом в ТиНАО и ЗелАО фиксируется не менее 6% дорожных аварий в Москве», — добавили в ВСК.

В то же время среди крупных трасс в рейтинг самых безопасных московских дорог вошли проспект Андропова, ЦКАД, Рязанское шоссе, Алтуфьевское шоссе, Рублевское шоссе, Ярославское шоссе, Профсоюзная улица.

Ранее, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД призвал сотрудников Госавтоинспекции активнее повышать безопасность на дорогах и внедрять передовые технологии безопасности. При этом он обратил внимание на то, что по итогам прошлого года на российских дорогах число ДТП выросло на 4,5%, а число погибших увеличилось и составило 14,5 тыс., еще 166,5 тыс. были ранены.