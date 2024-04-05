Лучистое северное сияние зафиксировали над Ладожским озером

Над Ладожским озером в ночь на 5 апреля можно было наблюдать северное сияние. Фото и видео природного явления опубликованы в Telegram-канале «АстроФотоБолото».

Автор фото рассказал, что мешали дышать ледяной ветер, а температура местами опускалась до –11 градусов. Однако все эти неудобства компенсировали звезды, мерцающие в атмосфере.

Сияние было ярким в тот момент, когда ленты с нижней каймой окрасились розоватыми и зелеными оттенками, где-где были заметны серые столбики. Длилось сияние в течение нескольких часов, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов РФ, таких как Московская, Ленинаградская, Калининградская, Тверская области, и других субъектов в ночь на 4 марта наблюдали в небе северное сияние. Согласно данным космических наблюдений, к Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля.