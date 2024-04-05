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В Китае взяли на службу первого корги-полицейского

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Фото: скриншот
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В Китае в городском округе Вэйфан заступил на службу первый корги-полицейский в стране. Об этом сообщила газета China Daily.

Псу по кличке Фу Цзай шесть месяцев. На службе корги пока занимает должность резервной полицейской собаки. Издание указало, что при этом он показывает отличные результаты на тренировках благодаря своим уникальным преимуществам, например любви к еде.

Отмечается, что Фу Цзай может заглядывать под машины, легко пробираться в узкие места и обыскивать их благодаря своих коротким лапам. Корги будет официально назначен полицейским, когда завершит обучение и пройдет адаптацию к новому месту службы.

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В декабре стало известно, что в Нижнем Новгороде в возрасте 12 лет умер единственный в России полицейский пес породы корги по кличке Рыжий. Его хозяйка Ольга Чумарова сообщила, что он обрел славу еще в 2019 году, когда у него появилась своя страница в соцсетях, его также приглашали на телевидение. Корги заболел, и в последние дни его усиленно лечили, но это не дало необходимого эффекта.

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