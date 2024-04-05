Путин обсудил с членами Совбеза повышение эффективности борьбы с оргпреступностью

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России 5 апреля обсудил повышение эффективности борьбы с организованной преступностью.

«В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности, преступностью в целом. Докладчик — министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев», — сказал глава государства.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече также присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Ранее, 2 апреля, Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил уделить особое внимание общественному порядку, борьбе с экстремизмом, а также пресечению незаконной миграции. Он отметил, что действующие в стране криминальные синдикаты зачастую оказываются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур. Президент подчеркнул, что такие криминальные сообщества занимаются в том числе торговлей людьми и наркоторговлей.