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В ЛНР задержали передовавшую ВСУ данные о российских военных студентку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали девушку, которая передавала данные о российских военных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 5 апреля сообщило ведомство.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы ЛНР, действовавшей в интересах иностранного государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка, руководствуясь личными мотивами, собирала сведения о местах дислокации российской армии и передавала эту информацию украинским военным. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК).

В ТАСС уточнили, что задержанной оказалась студентка-отличница, а поддерживала контакт с Киевом она через Telegram-каналы.

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Ранее в этот день в ЛНР задержали мужчину, с 2019 года передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских пограничниках. Также задержанный признался, что передавал информацию о транспортных средствах военных. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

29 марта там же задержали жителя, который работал на главное управление разведки (ГУР) Украины. В ведомстве рассказали, что мужчина с украинским гражданством собирал и передавал ГУР сведения о расположении подразделений ВС России, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса.

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