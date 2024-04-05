Reuters сообщило о поддержке в странах Африки идеи трибунала за работорговлю

В странах Африки и Карибского бассейна растет поддержка создания международного трибунала при ООН за преступления в период существования трансатлантической работорговли. Об этом 4 апреля сообщает агентство Reuters.

Журналисты напомнили, что формально данную идею еще в июне 2023 года рекомендовал Постоянный форум ООН по проблеме лиц африканского происхождения. При этом он не описал предполагаемые полномочия трибунала, предложив заняться вопросами репараций за порабощение, апартеид, геноцид и колониализм.

По словам представителя объединения карибских государств КАРИКОМ Эрика Филлипса, теперь сторонники реализации этой идеи в КАРИКОМ и Африканском союзе работают над ее продвижением среди членов ООН.

Согласно их замыслу, трибунал поможет установить правовые нормы для сложных международных и исторических требований о репарациях, указало издание. Однако противники меры утверждают, что современные государства не должны нести ответственность за историческое рабство.

При этом отмечается, что создать международный трибунал по рабству будет непросто. Среди ожидаемых препятствий собеседники агентства назвали необходимость установить сотрудничество со всеми странами, которые были вовлечены в торговлю людьми.

Также прогнозируются сложности с поиском ответственных сторон и определением способов их правовой защиты — в частности, из-за смерти всех причастных к работорговле того периода.

Кроме того, в настоящий момент не удалось установить число поддерживающих создание трибунала государств среди 55 стран — членов Африканского союза и 15 стран КАРИКОМ, объяснили журналисты.

Ранее, 5 марта, британская The Times сообщила, что англиканская церковь планирует увеличить до 1 млрд фунтов стерлингов (около $1,27 млрд) объем фонда для искупления вины за рабство. В 2023 году эта сумма составляла 100 млн, однако теперь ее оказалось недостаточно для устранения «непреходящего вреда от порабощения».