Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд прекратил производство по фигуранту дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах
Общество
По месту жительства и регистрации напавшего на губернатора Чибиса прошли обыски
Общество
СК РФ опубликовал видео с места нападения на губернатора Чибиса
Авто
Аналитики заявили о снижении цен на авто второй месяц подряд
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мир
Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
Мир
Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером
Происшествия
В ЛНР задержали передовавшую ВСУ данные о российских военных студентку
Мир
В офисе Зеленского высказались о возможном переизбрании Трампа президентом США
Общество
ВСУ выпустили как минимум 22 тыс. боеприпасов по РФ за I квартал 2024 года
Армия
«Известия» показали работу российских танкистов на артемовском направлении
Общество
Чибиса перевезут в Москву на лечение после нападения
Мир
В ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром
Мир
В Белоруссии начался этап проверки боеготовности танковых и инженерных войск
Общество
В Красноярске арестовали заказчика убийства 23-летней давности
Общество
В Ленобласти объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка

Reuters сообщило о поддержке в странах Африки идеи трибунала за работорговлю

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Louis Denga
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В странах Африки и Карибского бассейна растет поддержка создания международного трибунала при ООН за преступления в период существования трансатлантической работорговли. Об этом 4 апреля сообщает агентство Reuters.

Журналисты напомнили, что формально данную идею еще в июне 2023 года рекомендовал Постоянный форум ООН по проблеме лиц африканского происхождения. При этом он не описал предполагаемые полномочия трибунала, предложив заняться вопросами репараций за порабощение, апартеид, геноцид и колониализм.

По словам представителя объединения карибских государств КАРИКОМ Эрика Филлипса, теперь сторонники реализации этой идеи в КАРИКОМ и Африканском союзе работают над ее продвижением среди членов ООН.

Согласно их замыслу, трибунал поможет установить правовые нормы для сложных международных и исторических требований о репарациях, указало издание. Однако противники меры утверждают, что современные государства не должны нести ответственность за историческое рабство.

При этом отмечается, что создать международный трибунал по рабству будет непросто. Среди ожидаемых препятствий собеседники агентства назвали необходимость установить сотрудничество со всеми странами, которые были вовлечены в торговлю людьми.

Также прогнозируются сложности с поиском ответственных сторон и определением способов их правовой защиты — в частности, из-за смерти всех причастных к работорговле того периода.

Кроме того, в настоящий момент не удалось установить число поддерживающих создание трибунала государств среди 55 стран — членов Африканского союза и 15 стран КАРИКОМ, объяснили журналисты.

Мы не рабы: политики в США перед выборами вспомнили о потомках чернокожих невольников
Дискуссия о компенсациях может стать важным пунктом в борьбе за Белый дом

Ранее, 5 марта, британская The Times сообщила, что англиканская церковь планирует увеличить до 1 млрд фунтов стерлингов (около $1,27 млрд) объем фонда для искупления вины за рабство. В 2023 году эта сумма составляла 100 млн, однако теперь ее оказалось недостаточно для устранения «непреходящего вреда от порабощения».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024