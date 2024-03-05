Англиканская церковь создаст фонд на $1,2 млрд для искупления вины за рабство

Англиканская церковь планирует увеличить до 1 млрд фунтов стерлингов (около $1,27 млрд) объем фонда для искупления вины за рабство. Об этом 4 марта сообщила The Times.

В 2023 году церковь объявила о создании фонда в размере 100 млн фунтов стерлингов, чтобы искупить «великое зло» работорговли. Однако данной суммы оказалось недостаточно для устранения «непреходящего вреда от порабощения», который сохраняется и сегодня, сообщила газета со ссылкой на отчет наблюдательной группы фонда, возглавляемой потомками порабощенных африканцев.

«Англиканская церковь обратится к сверхбогатым семьям и богатым инвесторам за помощью в создании фонда репараций в размере 1 млрд фунтов стерлингов, чтобы искупить «великое зло» работорговли», — говорится в материале The Times.

Англиканская церковь взяла на себя обязательство по созданию фонда после того, как было обнаружено, что значительная часть ее состояния, оценивающегося в 10,3 млрд фунтов стерлингов, может быть связана с доходами от работорговли.

В конце июня прошлого года агентство Reuters опубликовало генеалогическое расследование о предках американских политиков. Выяснилось, что как минимум у ста конгрессменов и всех живущих президентов страны в роду встречаются предки-рабовладельцы. Исключением среди последних американских лидеров стал экс-президент США Дональд Трамп.

До этого, в марте, агентство Bloomberg сообщило, что власти американского штата Калифорния разрабатывают инициативу по выплатам репараций потомкам темнокожих рабов за годы угнетения. Один из предложенных вариантов предусматривает выплату 1,8 млн темнокожим жителям штата по $360 тыс., что в общей сложности составляет почти $640 млрд.