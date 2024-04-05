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Психолог рассказала, как подготовить ребенка к рождению брата или сестры

Макарова: не нужно извиняться перед ребенком за желание завести еще одного малыша
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Детский нейропсихолог Кира Макарова 5 апреля рассказала «Известиям», как подготовить ребенка к рождению брата или сестры.

«Начнем с того, что готовить в принципе никого ни к чему не надо. Вопрос заключается в том, кто участвует в этом процессе и кто принимает решение о появлении еще одного малыша. А это, разумеется, взрослые люди. Родители принимают решение и реализуют его. И никакого отношения к ребенку, который уже есть в семье, это решение, по сути дела, не имеет. Поэтому не нужно перед ребенком извиняться или его уговаривать. Тем более спрашивать разрешения. Например, мои некоторые клиенты спрашивали разрешения: «Скажи, пожалуйста, можно ли нам родить второго ребенка?». А потом приходили на прием с рассказами о том, что ребенок бился в истерике, потому что он не хочет, чтобы его игрушки забирал новый ребенок. То есть здесь вопрос ответственности, насколько родители сами зрелые люди, которые содержат семью, которую создали, сами принимают решение, что им делать, сколько детей рожать», — указала она.

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По словам специалиста, ребенку нужно просто подать информацию в формате факта — «у нас будет еще малыш». А если взрослые начинают себя вести как-то иначе, то и ребенок думает, что здесь «что-то не так», и ведет себя неадекватно.

«Можем представить ситуацию, что мама спрашивает у ребенка разрешения: «Как ты смотришь на то, если мы родим тебе брата или сестричку?». Ребенок в ответ может спросить: «Я вам больше не нужен?!». В этом случае мама может испугаться и отказаться от своего желания, а не пенсии начать винить его в своем собственном решении. Поэтому не надо как-то втягивать уже имеющегося ребенка в принятие решения и каким-то извиняющимся образом готовить его к пополнению. Выстраивайте здоровые, доверительные отношения в семье, и тогда малыш с радостью и пониманием всё воспримет», — заключила Макарова.

4 марта психолог, АСТ-терапевт Анастасия Еронина дала советы по поиску хобби для ребенка. По ее словам, залог успешного выбора дополнительных занятий — это совпадение интересов ребенка и его способностей. Родителям важно проявить терпение, поскольку это время, когда ребенок учится определять, что ему нравится, формирует свои ценности, так что поиск подходящего занятия может быть долгим.

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