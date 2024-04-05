Блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей за нарушение закона о рекламе

Штрафы за несвоевременное предоставление или предоставление неактуальных данных о рекламе выросли почти в 11 раз по отношению к 2023 году. Всего Роскомнадзор оштрафовал российских заказчиков рекламы и ее распространителей на сумму более 3,5 млн рублей, сообщили «Известиям» в службе.

С 1 сентября 2023 года начали действовать меры административной ответственности статьи 18.1 закона № 38 «О рекламе». Российские заказчики и ее распространители обязаны передавать сведения о креативах, размещаемых в интернете, в Роскомнадзор для учета. Федеральная служба наделена полномочиями рассматривать дела об отсутствии идентификатора рекламы, предоставление недостоверных данных о рекламе или непредоставление информации о креативах.

Согласно данным ведомства, в 2024 году Роскомнадзор вынес 52 постановления о привлечении к административной ответственности и начислил штрафы на сумму более 3,5 млн рублей. В 2023 году ведомство рассмотрело четыре административных дела, сумма начисленных штрафов составила 330 тыс. рублей.

Блогер в отрасли электроники и технологии Анна Белова рассказала «Известиям», что запросов приходит немного: 90% — это реклама в Telegram, а 10% — YouTube. На данный момент проблем у нее с маркировкой нет, всё делается быстро и легко: информацию она передает через оператора рекламных данных «ВКонтакте». Рекламодатели пишут чаще всего напрямую.

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