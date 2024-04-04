Источник сообщил о задержании в Ингушетии причастного к терроризму гражданина
В Ингушетии задержан мужчина 1998 года рождения, подозреваемый в причастности к террористической деятельности. Об этом 4 апреля сообщил источник «Известий».
По словам собеседника, задержанный активно публиковал в соцсетях материалы, оправдывающие терроризм, и сам хотел стать террористом-смертником.
При обыске в квартире мужчины были найдены составные части самодельного взрывного устройства (СВУ). Возбуждено уголовное дело.
В распоряжении «Известий» также есть кадры задержания и допроса подозреваемого.
По словам задержанного, человек, пытавшийся его завербовать, проживает за границей. Куратор хотел, чтобы мужчина совершил «разные преступления на территории Российской Федерации», а также «рассказывал много про джихад».
31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) были задержаны трое преступников, планировавших совершить террористические преступления. При осмотре мест задержания правоохранителями были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.