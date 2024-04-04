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Суд в Москве смягчил срок фигуранту дела о хищении у семьи Баталова

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Московский городской суд на полгода снизил срок наказания экс-нотариусу Дмитрию Бублию, осужденному на пять лет колонии по делу о хищении у семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом сообщает 4 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

26 мая прошлого года суд приговорил актрису Наталью Дрожжину к четырем годам условно, а ее супруга Михаила Цивина — к пяти годам колонии общего режима. Бублию запретили заниматься нотариальной деятельностью в течение трех лет.

«Срок приговора Бублию Д.С. смягчен на шесть месяцев (то есть до четырех лет и шести месяцев), с лишением права заниматься нотариальной деятельностью до одного года», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Также были внесены изменения в части гражданских исков о компенсации морального вреда. В остальной части приговор оставлен без изменения, уточнили в ведомстве.

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В прошлом году суд установил, что Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове Баталова Гитане Леонтенко и его младшей дочери. На протяжении нескольких лет Цивин и Дрожжина оказывали им поддержку, покупали продукты и помогали в решении бытовых вопросов, а затем добились подписания доверенности на их имена о распоряжении всеми денежными средствами пострадавших. В 2019–2020 годах с помощью документа Цивин и Дрожжина сняли со счетов вдовы и дочери Баталина почти 20 млн рублей.

Кроме того, Цивин и Дрожжина смогли подписать у потерпевших договоры пожизненного содержания с иждивением, чтобы получить права на помещение, в котором находилась мастерская Баталова, и долю в квартире его семьи в 1-м Самотечном переулке. Документы удостоверил Бублий, нарушив при этом процедуру нотариального удостоверения сделок.

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