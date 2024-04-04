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Миллионный гость посетил павильон «Атом» на выставке-форуме «Россия»

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Фото: пресс-служба павильона «Атом»
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Павильон «Атом» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве в четверг, 4 апреля, посетил миллионный гость, им стал ученик 11-го класса московской школы № 179 Серафим Анохин.

По словам старшеклассника, он посетил павильон в первый раз.

«Огромное спасибо за такой сюрприз, я не ожидал. Только что участвовал в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии, который проходил рядом, в «Космосе». Сейчас думаю о том, куда поступать, рассматриваю МГУ, МИФИ и МФТИ», — рассказал он.

Анохин добавил, что интересуется физикой, астрономией и лингвистикой.

От павильона школьник получил подарки — сертификат на индивидуальную экскурсию по «Атому» и индивидуальный мастер-класс, а также «атомные» сувениры.

Павильон «Атом» открылся на ВДНХ 4 ноября 2023 года — одновременно с началом работы выставки-форума. За пять месяцев выставочный комплекс, построенный при участии госкорпорации «Росатом», стал одной из самых популярных локаций на ВДНХ.

Павильон посетили президент России Владимир Путин, заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьеры Александр Новак, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Юрий Трутнев, ряд руководителей министерств и ведомств.

За пять месяцев в «Атоме» состоялось более 5 тыс. экскурсий, на которых побывали 88 тыс. человек.

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Ранее, 20 марта, международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил девятимиллионный гость — им стал девятилетний Андрей Баторов. Мальчику вручили сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал. В программе путешествия — экскурсия в хаски-парк, а также прогулка по экотропе и национальному парку в сопровождении гидов.

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