Допвыплаты классным руководителям за март будут направлены в апреле

Классные руководители в российских школах получат дополнительную выплату за март в размере 5 тыс. рублей в апреле. Об этом 4 апреля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Постановление правительства о выплатах педагогам — классным руководителям уже вышло. Первые выплаты — за март — учителя получат в течение апреля», — заявила она.

Ранее, 1 марта, учителя высоко оценили внимание Путина к развитию образования в стране и мерам поддержки образовательных учреждений и педагогического состава.

Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. Оно длилось 2 часа 6 минут. В своем выступлении глава государства озвучил цели на перспективу до 2030 года и далее. Послание стало 29-м в истории современной России.

В числе прочего, президент заявил, что с 1 сентября 2024 года будет введена федеральная выплата в размере 5 тыс. рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. С марта 2024 года до 10 тыс. рублей, то есть вдвое, будет увеличена федеральная выплата за классное руководство и кураторство групп для работников населенных пунктов, где живет до 100 тыс. человек.