Mitsubishi расторгла договор о сборке в Калуге и выплатила 3 млрд рублей

Российское представительство Mitsubishi (ООО «Мицубиси Моторс Рус») расторгло соглашение о контрактном производстве автомобилей на калужском автозаводе «ПСМА Рус» и выплатило предприятию почти 3 млрд рублей компенсации в связи с прекращением сборки. Об этом 4 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы отчетности «дочки» японского автоконцерна.

В материалах к годовой бухгалтерской отчетности указано, что расторжение соглашения о контрактном производстве с «ПСМА Рус» официально оформили 27 декабря прошлого года. В рамках соглашения о расторжении договоренностей «дочка» Mitsubishi обязалась выплатить заводу компенсацию в размере 2,946 млрд рублей. Фактически выплата была проведена в январе 2024 года, говорится в сообщении.

В декабре прошлого года было официально прекращено участие «Мицубиси Моторс Рус» в специнвестконтракте (СПИК) с Минпромторгом РФ. На предприятии «ПСМА Рус» до весны 2022 года выпускались внедорожники Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport.

В марте на заводе «ПСМА Рус» стартовало производство среднеразмерных кроссоверов Citroen C5 Aircross. Продажи этой машины планируются начать в середине мая. Выпуск кроссоверов из машинокомплектов китайского партнера на предприятии организовала российская независимая компания «Автомобильные технологии», которая станет и импортером компонентов, и производителем, и дистрибутором.

Ранее, 4 апреля, основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил, что повышение утилизационного сбора на автомобили в России может привести к уходу с отечественного рынка ряда китайских автомобильных брендов.