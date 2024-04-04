Дания закрыла часть пролива Большой Бельт после неудачного испытания ракеты

Воздушное пространство и судоходные пути вблизи пролива Большой Бельт у побережья Дании пришлось закрыть из-за неудачного испытания ракеты «Гарпун». Об этом в четверг, 4 апреля, заявили ВМС Дании.

Часть пролива закрыта из-за риска «падения фрагментов ракеты», отмечается в материале. Опасная зона находится на расстоянии «до 5–7 км от военно-морской базы Корсёр на высоте примерно 1000 м над водой в южном направлении, а не в направлении моста Большой Бельт».

В заявлении ВМС Дании говорится, что проблема с ракетой возникла на борту фрегата Niels Juel «во время необходимого испытания, в ходе которого был активирован ускоритель».

«Пока ускоритель не будет деактивирован, существует риск, что ракета будет выпущена и пролетит несколько километров», — добавили в ВМС Дании.

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