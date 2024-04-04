Суд отказался от ареста главы «Мелбет» Ляпустина

Суд отказался арестовывать обвиняемого в мошенничестве главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Подсудимому назначен запрет определенных действий сроком на один месяц девять суток, по 13 мая 2024 года.

О ходатайстве об аресте главы букмекерской конторы стало известно ранее в четверг. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным СПАРК, Ляпустин является гендиректором компании «Мелофон». Сообщается, что компания занимается организацией и проведением азартных игр, заключением пари.

«Мелбет» — титульный партнер Футбольной национальной лиги (ФНЛ, нынешнее название — Первая лига).